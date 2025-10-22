Hidegfronttal rúgja be az ajtót a hosszú hétvége időjárása, aztán jön az újabb csavar

Újabb megyére adtak ki figyelmeztetést

A hosszú hétvége időjárása Zala vármegyébe is berobbantja a idegfrontot

Forrás: met.hu

Ahogy megírtuk, a Dunántúl több megyéjére, többek között Veszprém vármegyére is kiadta a figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda reggel óta újabb megyével bővült a lista, ugyanis már Zala vármegyére is kiadták a citromsárga figyelmeztetést a zivatarok miatt. Itt elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de akár jégeső is kialakulhat.

Veszprém vármegyében Pápa és Ajka kapja a legnagyobb pofont

Forrás: met.hu

Mint írtuk, Veszprém megye időjárása sem lesz kegyes csütörtökön. Megnyitják az égi csapot, amiből Pápa és Ajka kaphatja a legnagyobb szórást. Ezeken a városokban 18 és 15 milliméter csapadék várható az éjszaka folyamán. Bár a hőmérséklet a nap első felében 20 fok felett lesz, a délután berobbanó hidegfront esővel és vihar széllel hozza a lehűlést.

A meteorológia előrejelzése szerint pénteken északnyugat, nyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, így napközben már jellemzően rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A frontális csapadékzóna egyre inkább kelet felé tolódik. Szombatra a a kevésbé szeles nyugati, délnyugati tájakon köd is keletkezhet. A nap második felében ismét felhősödés kezdődik. Több helyen van esély időszakos esőre, záporra. Vasárnap inkább a nap második felében lehet számítani esőre, záporokra. A hét utolsó napján a szél csak kevés helyen élénkül meg.

Ezt hozza a hosszú hétvége időjárása Veszprém megyébe

Azt már tudjuk, hogy a csütörtök a hidegfront megérkezésével nem alakul fényesen szűkebb hazánkban. Most azt nézzük meg, hogy péntektől vasárnapig milyen időre lehet számítani a megye több városában és környékén.

Veszprém időjárása

Veszprém időjárása a csütörtöki esőzés után szinte teljesen csapadékmentesnek mondható, azonban a hidegfront az egész hosszú hétvégén éreztetni fogja hatását, ami leginkább a hőmérsékletben fog megmutatkozni. Péntektől vasárnapig a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Viharos szélre huzamosan nem kell számítani. Péntek délutántól a szél egyre csendesebbé válik.

Ajka időjárása

Ajka időjárása a hosszú hétvégén Veszpréméhez hasonlóan alakul. Csütörtök után szinte nullára redukálódik a csapadékhajlam, azonban a hőmérséklet már jóval alacsonyabb lesz. Péntektől vasárnapig 14 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet. Hétvégére itt is csendesedni kezd a szél, átlagosan 30 kilométer/óra körül alakulhatnak a legerősebb széllökések.

Tapolca időjárása

Tapolca időjárása is szinte teljesen csapadékmentessé válik péntektől. Pénteken még 16 vasárnap már csak 13 fokot mutatnak majd a hőmérők. Viharos széllel itt sem kell számolni.

Pápa időjárása

Pápa időjárása is megnyugszik a hidegfront átvonulása után. Csapadékra szinte egyáltalán nem kell számítani és a légmozgás is nyugodt marad. A maximum hőmérséklet péntektől vasárnapig 15 fok lehet.

Balatonfüred időjárása

Balatonfüred időjárása is megnyugszik csütörtök után. A csapadékzóna elvonul, elvétve záporra lehet csak készülni. A szél Füreden is lecsendesedik, pénteken 16, míg szombaton és vasárnap 15 fokot mérhetünk.