Nem lesz kegyes az időjárás a vármegyében – mutatjuk, mire készülj!

Ma Veszprém térségében észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben többfelé záporos időjárásra kell számítani.

Hűvös, csapadékos időjárás jön Veszprém térségébe

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárás vár ma ránk

Az élénkülő északkeleti szél időnként kifejezetten kellemetlenül fújhat, ami tovább hűvös érzetet kelt. A délutáni órákban mindössze 14–15 fokig emelkedik a hőmérséklet, így a korábbi napokhoz képest frissebb, borongósabb időre készülhetünk – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.