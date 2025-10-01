október 1., szerda

39 perce

Nem lesz kegyes az időjárás a vármegyében – mutatjuk, mire készülj!

Veszprém térségében ma változékony, csapadékos időjárás várható, amelyet az északkelet felől érkező felhőtömbök és záporok határoznak meg.

Farkas Réka

Ma Veszprém térségében észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben többfelé záporos időjárásra kell számítani.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárás vár ma ránk

Az élénkülő északkeleti szél időnként kifejezetten kellemetlenül fújhat, ami tovább hűvös érzetet kelt. A délutáni órákban mindössze 14–15 fokig emelkedik a hőmérséklet, így a korábbi napokhoz képest frissebb, borongósabb időre készülhetünk – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

