30 perce
A hétfő még borongós lesz, aztán jön a fordulat
Hétfőn változóan felhős idő várható. Délelőtt főként a Dunántúlon, délután inkább az ország keleti részén alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen megerősödik. Reggel az északkeleti tájakon ködfoltok is megjelenhetnek. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 14 fok lesz - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint hétfőn többnyire borongós, erősen felhős időre számíthatunk, de időnként rövidebb napos periódusok is előfordulhatnak. Jelentősebb eső nem várható, ám néhol gyenge eső vagy szemerkélés előfordulhat. Az északnyugati szél élénken fúj, helyenként erős lökésekkel. A hőmérséklet reggel körülbelül 6°C, délután pedig nagyjából 12°C lesz.
Így alakul az időjárás a folytatásban
A következő napokban továbbra is sok felhő és mérsékelten szeles idő jellemzi az országot, de számottevő csapadék nem valószínű. A jövő hét közepétől viszont egyre több napsütésre és fokozatosan melegedő nappali hőmérsékletekre számíthatunk.