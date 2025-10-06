A hétfő még borongós lesz, aztán jön a fordulat

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint hétfőn többnyire borongós, erősen felhős időre számíthatunk, de időnként rövidebb napos periódusok is előfordulhatnak. Jelentősebb eső nem várható, ám néhol gyenge eső vagy szemerkélés előfordulhat. Az északnyugati szél élénken fúj, helyenként erős lökésekkel. A hőmérséklet reggel körülbelül 6°C, délután pedig nagyjából 12°C lesz.

Az időjárás-előrejelzés szerint hétfőn rövidebb napos periódusok is előfordulhatnak

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Így alakul az időjárás a folytatásban

A következő napokban továbbra is sok felhő és mérsékelten szeles idő jellemzi az országot, de számottevő csapadék nem valószínű. A jövő hét közepétől viszont egyre több napsütésre és fokozatosan melegedő nappali hőmérsékletekre számíthatunk.