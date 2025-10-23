1 órája
Viharos széllel és esővel rúgja be az ajtót a hidegfront
Csütörtök estétől hidegfront vonul át Magyarország felett, amely péntekre az egész országot eléri.
Az időjárás csütörtökön már nyugaton is egyre szelesebbé válik, a Dunántúl északnyugati részén 60–80 km/h-t meghaladó széllökések is előfordulhatnak – írja a met.hu.
Az esti órákban nyugat felől gyors mozgású hidegfront érkezik, amely éjfél körül a középső, péntek reggelre pedig a keleti megyéket is eléri. A front mentén záporok, zivatarok alakulhatnak ki, néhol felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon és északon akár 30–50 milliméter csapadék is hullhat rövid idő alatt.
A holnapi időjárás odavág Pápának és Ajkának - Veszprém megyére riadót fújtak
A front átvonulásával az északnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik, a legerősebb lökések elérhetik a 85–90 km/h-t, főként az ország déli és délnyugati részén. Pénteken továbbra is szeles, hűvös időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 10–15 fok körül alakul.
Hidegfronttal rúgja be az ajtót a hosszú hétvége időjárása, aztán jön az újabb csavar
Délután délnyugaton ismét előfordulhat zivatar, amelyet jégdara is kísérhet.
Időjárás csütörtökön: ne befolyásolja a programválasztást!
Bár az időjárás csütörtökön és pénteken viharos széllel és esővel érkezik a Balaton térségébe is, a hétvége második felében már nyugodtabb, hűvös, de kirándulásra alkalmas idő várható. Érdemes tehát figyelni az előrejelzéseket, és ennek megfelelően tervezni a pihenést.
Mi pedig összegyűjtöttük, mely 5+1 családi programot érdemes felkeresni a Balatonnál az őszi hosszú hétvégén.
5+1 legjobb családi program a balatoni hosszú hétvégére – ezeket vétek kihagyniŐszi szünet a Balatonnál: tökéletes családi kirándulás.