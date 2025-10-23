Viharos széllel és esővel rúgja be az ajtót a hidegfront

Az időjárás csütörtökön már nyugaton is egyre szelesebbé válik, a Dunántúl északnyugati részén 60–80 km/h-t meghaladó széllökések is előfordulhatnak – írja a met.hu.

Időjárás csütörtökön: érkezik a hidegfront

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az esti órákban nyugat felől gyors mozgású hidegfront érkezik, amely éjfél körül a középső, péntek reggelre pedig a keleti megyéket is eléri. A front mentén záporok, zivatarok alakulhatnak ki, néhol felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon és északon akár 30–50 milliméter csapadék is hullhat rövid idő alatt.