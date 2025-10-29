Élénk szél, de ragyogó napsütés várja ma a vármegyét

Veszprém térségében ma fátyolfelhők szűrte napsütéses időjárás lesz a jellemző, csapadék nem valószínű.

Szelíd meleg, szeles délután: így alakul a mai időjárás.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk

A délnyugati szél többfelé élénk lesz, időnként erősebb lökések is előfordulhatnak. A levegő délutánra tovább melegszik, a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Kellemes, tavaszias jellegű napra készülhetünk csapadék nélkül – amire pedig nagy szükség lenne –, érdemes hát kihasználni a napos órákat a szabadban – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

