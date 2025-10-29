54 perce
Élénk szél, de ragyogó napsütés várja ma a vármegyét
Veszprém térségében ma fátyolfelhők szűrte napsütésre számíthatunk.
Ilyen időjárásra számíthatunk
A délnyugati szél többfelé élénk lesz, időnként erősebb lökések is előfordulhatnak. A levegő délutánra tovább melegszik, a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Kellemes, tavaszias jellegű napra készülhetünk csapadék nélkül – amire pedig nagy szükség lenne –, érdemes hát kihasználni a napos órákat a szabadban – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.
Aszályos év volt, több bakonyi patak is kiszáradt
Tavalyhoz képest csaknem a felére csökkent a csapadékmennyiség a Bakonyban. Kiszáradtak több helyen a patakmedrek, de ez nem jelenti azt, hogy sehol nincs víz a bakonyi patakokban.
