Hír
54 perce

Élénk szél, de ragyogó napsütés várja ma a vármegyét

Veszprém térségében ma fátyolfelhők szűrte napsütésre számíthatunk.

Farkas Réka

Veszprém térségében ma fátyolfelhők szűrte napsütéses időjárás lesz a jellemző, csapadék nem valószínű.

Szelíd meleg, szeles délután: így alakul a mai időjárás.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk

A délnyugati szél többfelé élénk lesz, időnként erősebb lökések is előfordulhatnak. A levegő délutánra tovább melegszik, a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Kellemes, tavaszias jellegű napra készülhetünk csapadék nélkül – amire pedig nagy szükség lenne –, érdemes hát kihasználni a napos órákat a szabadban – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

Aszályos év volt, több bakonyi patak is kiszáradt

Tavalyhoz képest csaknem a felére csökkent a csapadékmennyiség a Bakonyban. Kiszáradtak több helyen a patakmedrek, de ez nem jelenti azt, hogy sehol nincs víz a bakonyi patakokban.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
