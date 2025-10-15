október 15., szerda

Teréz névnap

Ma sem lesz unalmas az időjárás, felhők és záporok érkeznek

Ma a nap nagy részében hűvös idő várható Veszprém vármegyében, és csapadék is előfordulhat.

Ma Veszprém térségében változóan felhős időjárásra számíthatunk: a reggeli órákban erősen, majd délután mérsékelten felhős lesz az ég.

Záporok és tavaszias időjárás várható
Így alakul a mai időjárás

Első felhősödés mellett elszórtan záporok is kialakulhatnak, ezért esernyőre is szükség lehet Veszprém vármegyében. A hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, így a nap nagy részében hűvös, tavaszias idő várható. Szél mérsékelt marad, így a kinti programokhoz könnyen alkalmazkodhatunk - derült ki a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

