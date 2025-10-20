Időjárás-előrejelzés
Hirtelen lehűlés söpör végig a megyén – Mutatjuk, mire számíts!
Kedd délutánra jelentős lehűlés érkezik Veszprém térségébe.
16 és 20 óra között a hőmérséklet 8 fok köré csökken, így a korábbi enyhe időjárás után gyorsan hűvösre fordul az idő.
Hidegebb időjárásra számíthatunk
Az esti órákban továbbra is 8–10 fokos minimumokra számíthatunk, a hajnali órákban pedig enyhe csapadék is előfordulhat. Érdemes rétegesen öltözni, és esernyőt vinni, ha hosszabb időt tervezünk a szabadban tölteni, mert a lehűlés mellett helyenként kisebb záporok is előfordulhatnak a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.
A lehűlés a fehér-karácsony előfutára lehet
Az AI nem varázsgömbből dolgozik, hanem több millió adatpontból, légköri mintázatokból és 30 évnyi tapasztalatból. Most azt kérdeztük tőle, milyen lesz megyénkben a téli időjárás:
