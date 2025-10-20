október 20., hétfő

Mai évfordulók
1 órája

Hirtelen lehűlés söpör végig a megyén – Mutatjuk, mire számíts!

#hőmérséklet#időjárás-előrejelzés#lehűlés

Kedd délutánra jelentős lehűlés érkezik Veszprém térségébe.

Farkas Réka

16 és 20 óra között a hőmérséklet 8 fok köré csökken, így a korábbi enyhe időjárás után gyorsan hűvösre fordul az idő.

Veszprém időjárás: hirtelen lehűlés és enyhe csapadék várható
Veszprém időjárás: hirtelen lehűlés és enyhe csapadék várható
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hidegebb időjárásra számíthatunk

Az esti órákban továbbra is 8–10 fokos minimumokra számíthatunk, a hajnali órákban pedig enyhe csapadék is előfordulhat. Érdemes rétegesen öltözni, és esernyőt vinni, ha hosszabb időt tervezünk a szabadban tölteni, mert a lehűlés mellett helyenként kisebb záporok is előfordulhatnak a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

A lehűlés a fehér-karácsony előfutára lehet

Az AI nem varázsgömbből dolgozik, hanem több millió adatpontból, légköri mintázatokból és 30 évnyi tapasztalatból. Most azt kérdeztük tőle, milyen lesz megyénkben a téli időjárás:

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
