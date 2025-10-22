Nem tágít a borongós idő: záporok és élénk szél várható Veszprém környékén

Veszprém térségében ma is borongós időjárásra készülhetünk, a nap folyamán több helyen kisebb záporok is előfordulhatnak.

Borongós időjárás tombol Veszprém környékén.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Így alakul a mai időjárás

A délkeleti szél időnként élénkebben megmozdul, ami tovább fokozhatja a hűvös érzetet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16–17 fok körül alakul, estére pedig tovább hűl a levegő. Összességében egy igazi őszi, szürke nap vár ránk - a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

Ilyen idő vár ránk 23-án

Sokan terveznek szabadtéri programokat október 23-án, ezért nem mindegy, milyen idő várható a nemzeti ünnepen.