Veszprém térségében ma megélénkül a szél
Veszprém térségében ma változékony időjárásra számíthatunk.
Veszprém térségében ma változékony időjárásra számíthatunk: észak és dél felől is fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső, jelentős csapadék nem várható.
Így alakul a mai időjárás
A nappali csúcshőmérséklet 16–17 fok körül alakul, a levegő hűvösnek érződik majd. Késő délutántól, estefelé az északnyugati szél megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.
