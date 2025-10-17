október 17., péntek

1 órája

Veszprém térségében ma megélénkül a szél

Veszprém térségében ma változékony időjárásra számíthatunk.

Farkas Réka

Veszprém térségében ma változékony időjárásra számíthatunk: észak és dél felől is fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső, jelentős csapadék nem várható.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Így alakul a mai időjárás

A nappali csúcshőmérséklet 16–17 fok körül alakul, a levegő hűvösnek érződik majd. Késő délutántól, estefelé az északnyugati szél megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

 

