Veszprém térségében ma megélénkül a szél

Veszprém térségében ma változékony időjárásra számíthatunk: észak és dél felől is fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső, jelentős csapadék nem várható.

Hűvös, szeles időjárásra készülhet Veszprém térsége.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Így alakul a mai időjárás

A nappali csúcshőmérséklet 16–17 fok körül alakul, a levegő hűvösnek érződik majd. Késő délutántól, estefelé az északnyugati szél megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.