október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Napfény és gomolyfelhők jellemzik a mai időjárást

Címkék#időjárás előrejelés#hőmérséklet#ősz

Farkas Réka

Ma Veszprém térségében a hosszabb napos időjárás mellett gomolyfelhők tarkítják az eget, csapadékra kicsi az esély.

A reggeli fagy után kellemes őszi napsütéses időjárás vár ránk.
A reggeli fagy után kellemes őszi napsütéses időjárás vár ránk.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk

Hajnalban többfelé fagy várható, így a reggel csípősen indul. Napközben gyorsan melegszik az idő, délutánra 12 és 17 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Összességében nyugodt, kora őszi időre készülhetünk a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu