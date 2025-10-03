Napfény és gomolyfelhők jellemzik a mai időjárást

Ma Veszprém térségében a hosszabb napos időjárás mellett gomolyfelhők tarkítják az eget, csapadékra kicsi az esély.

A reggeli fagy után kellemes őszi napsütéses időjárás vár ránk.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk

Hajnalban többfelé fagy várható, így a reggel csípősen indul. Napközben gyorsan melegszik az idő, délutánra 12 és 17 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Összességében nyugodt, kora őszi időre készülhetünk a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.