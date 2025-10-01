24 perce
Tovább durvul az időjárás, mutatjuk, mire számíthatunk délután és este
Szerda estig jelentős ingadozást mutat az időjárás Magyarországon, Veszprém vármegyében erős szélre és csapadékra is számítani kell.
Hazánk északi felén több helyen felhős időre ébredtünk, de napközben a felhőzet egyre inkább gomolyossá vált. Délután a gomolyfelhők egyre többfelé összeállnak, közepesen vagy erősen felhős égboltot okozva. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, néhol akár zivatar is előfordulhat.
A Dunántúlon az északnyugati szél több helyen erős, helyenként lökésekkel kísérve. A hőmérséklet a nap folyamán 11 és 17 fok között alakul, a nyugati vidéken akár 16 fokot is mérhetünk, de a gomolyfelhők és a szél miatt a levegő hűvösnek tűnik – írja a met.hu.
Hűvös az október elsejei időjárás
Különösen Veszprémben érdemes figyelni a szélre: a maximum hőmérséklet 13 fok körül alakul, a felhőzet közepesen felhős, az északi szél élénk, a széllökések elérhetik a 36 km/h-t.
Az esti órákra a hőmérséklet jelentősen csökken, 4–11 fok közé hűl a levegő, így a reggeli órákban hűvösebb, fagyponthoz közeli viszonyokra is fel kell készülni. A változékony gomolyfelhőzet és a szórványos csapadék miatt az időjárás a szabadtéri programok tervezésekor odafigyelést igényel.
Érdemes esernyőt vagy esőkabátot, valamint réteges öltözetet vinni a szabadban töltött időhöz, hogy a hűvös szél és a szórványos záporok ne rontsák el a napot. A naposabb órákban a gomolyfelhők látványa ugyan élvezhető, de a hőmérséklet és a csapadék miatt a programok szervezésénél a változékony időjárás feltételeit figyelembe kell venni.