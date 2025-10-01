Tovább durvul az időjárás, mutatjuk, mire számíthatunk délután és este

Hazánk északi felén több helyen felhős időre ébredtünk, de napközben a felhőzet egyre inkább gomolyossá vált. Délután a gomolyfelhők egyre többfelé összeállnak, közepesen vagy erősen felhős égboltot okozva. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, néhol akár zivatar is előfordulhat.

Jeget ígér az időjárás

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A Dunántúlon az északnyugati szél több helyen erős, helyenként lökésekkel kísérve. A hőmérséklet a nap folyamán 11 és 17 fok között alakul, a nyugati vidéken akár 16 fokot is mérhetünk, de a gomolyfelhők és a szél miatt a levegő hűvösnek tűnik – írja a met.hu.

Hűvös az október elsejei időjárás

Különösen Veszprémben érdemes figyelni a szélre: a maximum hőmérséklet 13 fok körül alakul, a felhőzet közepesen felhős, az északi szél élénk, a széllökések elérhetik a 36 km/h-t.

Az esti órákra a hőmérséklet jelentősen csökken, 4–11 fok közé hűl a levegő, így a reggeli órákban hűvösebb, fagyponthoz közeli viszonyokra is fel kell készülni. A változékony gomolyfelhőzet és a szórványos csapadék miatt az időjárás a szabadtéri programok tervezésekor odafigyelést igényel.

Érdemes esernyőt vagy esőkabátot, valamint réteges öltözetet vinni a szabadban töltött időhöz, hogy a hűvös szél és a szórványos záporok ne rontsák el a napot. A naposabb órákban a gomolyfelhők látványa ugyan élvezhető, de a hőmérséklet és a csapadék miatt a programok szervezésénél a változékony időjárás feltételeit figyelembe kell venni.