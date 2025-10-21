október 21., kedd

2 órája

Nem ússzuk meg szárazon: megérkezhet a hidegfront

Címkék#hőmérséklet#hidegfront#időjárás előrejelzés

Ma Veszprém térségében borongós, esős időre számíthatunk.

Farkas Réka

Veszprém vármegyében kedden többnyire borult, erősen felhős, csapadékos időjárás várható.

Nem kegyelmez a mai időjárás, beköszönt a hidegfront.
Nem kegyelmez a mai időjárás, beköszönt a hidegfront.
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ilyen időjárás vár ma ránk

A délkeleti szél ma is élénken fúj, néhol meg is erősödhet. A hőmérséklet reggel 8, délután pedig 11–16 fok között alakul, de a magasabban fekvő vidékeken kissé hűvösebb lehet. A nap folyamán inkább a borongós, nedves idő lesz a jellemző. Délnyugat felől időnként eső, zápor érkezhet, így érdemes esernyőt vinni – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

