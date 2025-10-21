Időjárás-előrejelzés
2 órája
Nem ússzuk meg szárazon: megérkezhet a hidegfront
Ma Veszprém térségében borongós, esős időre számíthatunk.
Veszprém vármegyében kedden többnyire borult, erősen felhős, csapadékos időjárás várható.
Ilyen időjárás vár ma ránk
A délkeleti szél ma is élénken fúj, néhol meg is erősödhet. A hőmérséklet reggel 8, délután pedig 11–16 fok között alakul, de a magasabban fekvő vidékeken kissé hűvösebb lehet. A nap folyamán inkább a borongós, nedves idő lesz a jellemző. Délnyugat felől időnként eső, zápor érkezhet, így érdemes esernyőt vinni – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.
15 órája
Hirtelen lehűlés söpör végig a megyén – Mutatjuk, mire számíts!
