4 órája

Hidegfront zúdul Veszprém megyére – mutatjuk, mire kell készülnünk ma

Címkék#hőmérséklet#hidegfront#időjárás előrejelzés

Ma Veszprém térségében és a vármegyében a változékony időjárás dominál majd.

Farkas Réka

Veszprém térségében ma kezdetben borult, erősen felhős időjárás várható, majd napközben fokozatosan szakadozik a felhőzet, és néhol a nap is előbújhat.

Változékony időjárás várható Veszprém térségében
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárás vár ma ránk

A szél több helyen élénk lesz, időnként erős lökések is előfordulhatnak. Elszórtan kisebb zápor kialakulása sem kizárt. Hajnalban 5 fok körüli minimumot mérhetünk, délutánra 14 fokig emelkedik a hőmérséklet. A térség fölé hidegfront érkezik, amely lehűlést és szelesebb időt hoz a koponyeg.hu előrejelzése alapján.

Tegnap ritka természeti jelenség volt látható

A Balaton partján élők és a korán kelő kirándulók különleges látványban gyönyörködhettek pénteken: egy ritkán megfigyelhető, fehéres szivárványhoz hasonló ködív lebegett a tó fölött. 

 

