Ilyen szép őszi napra ritkán van példa, mutatjuk, mire készülj ma

Veszprém vármegyében ma többnyire napos időjárás várható, csak időnként sodródhatnak be vékonyabb rétegfelhők, de ezek nem zavarják meg tartósan a napsütést.

Derűs időjárás köszönt Veszprém vármegyére

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárás vár ránk vasárnap

Csapadék nem valószínű, így nyugodt, száraz őszi napra számíthatunk. A délutáni órákban 16 és 21 fok közé melegszik a hőmérséklet, a szél gyenge marad, így kellemes idő lesz szabadtéri programokhoz is a koponyeg.hu előrejelzése alapján.