2 órája
Ilyen szép őszi napra ritkán van példa, mutatjuk, mire készülj ma
Derűs, őszi idővel indul a vasárnap Veszprém vármegyében, és a folytatásban sem lesz okunk a panaszra.
Veszprém vármegyében ma többnyire napos időjárás várható, csak időnként sodródhatnak be vékonyabb rétegfelhők, de ezek nem zavarják meg tartósan a napsütést.
Ilyen időjárás vár ránk vasárnap
Csapadék nem valószínű, így nyugodt, száraz őszi napra számíthatunk. A délutáni órákban 16 és 21 fok közé melegszik a hőmérséklet, a szél gyenge marad, így kellemes idő lesz szabadtéri programokhoz is a koponyeg.hu előrejelzése alapján.
