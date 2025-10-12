október 12., vasárnap

57 perce

Ilyen szép őszi napra ritkán van példa, mutatjuk, mire készülj ma

Derűs, őszi idővel indul a vasárnap Veszprém vármegyében, és a folytatásban sem lesz okunk a panaszra.

Farkas Réka

Veszprém vármegyében ma többnyire napos időjárás várható, csak időnként sodródhatnak be vékonyabb rétegfelhők, de ezek nem zavarják meg tartósan a napsütést.

Derűs időjárás köszönt Veszprém vármegyére
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárás vár ránk vasárnap

Csapadék nem valószínű, így nyugodt, száraz őszi napra számíthatunk. A délutáni órákban 16 és 21 fok közé melegszik a hőmérséklet, a szél gyenge marad, így kellemes idő lesz szabadtéri programokhoz is a koponyeg.hu előrejelzése alapján.

 

