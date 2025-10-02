Időjárás
Berontott a brutális lehűlés Veszprém vármegyébe, ez vár ránk ma
Veszprém térségében ma változékony időre készülhetünk. A hőmérséklet jelentősen lehűl.
Veszprém térségében a mai napon változóan felhős időjárás várható, napközben felhőátvonulásokkal. Csapadék csak elvétve, egy-egy futó zápor formájában fordulhat elő.
Ilyen időjárás várható ma
Estefelé északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, az ég kiderülhet. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet reggel -1 és +7, délután 15 fok körül alakul a koponyeg.hu előrejelzése alapján.
