2 órája

Berontott a brutális lehűlés Veszprém vármegyébe, ez vár ránk ma

Veszprém térségében ma változékony időre készülhetünk. A hőmérséklet jelentősen lehűl.

Farkas Réka

Veszprém térségében a mai napon változóan felhős időjárás várható, napközben felhőátvonulásokkal. Csapadék csak elvétve, egy-egy futó zápor formájában fordulhat elő. 

Hűvös reggel, tavaszias délutáni időjárás
Hűvös reggel, tavaszias délutáni időjárás várható
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárás várható ma

Estefelé északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, az ég kiderülhet. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet reggel -1 és +7, délután 15 fok körül alakul a koponyeg.hu előrejelzése alapján.

 

