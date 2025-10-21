Ilyen idő várja az ünneplőket október 23-án

október 21., kedd

Sokan terveznek szabadtéri programokat október 23-án, ezért nem mindegy, milyen idő várható a nemzeti ünnepen.

Mint a HungaroMet friss időjárás-előrejelzéséből kiderül, az idei nemzeti ünnepen igazán kellemes, kora őszi időre számíthatunk. A nap nagyobb részében a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, így az ünnepi rendezvények, megemlékezések és szabadtéri programok idején jellemzően derűs idő várható.

Hungarian Revolution of 1956's flag before Hungarian Parliament időjárás
Sokan terveznek szabadtéri programokat október 23-án, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen lesz az időjárás
Forrás: Getty Images-illusztráció

Bár elvétve előfordulhat egy-egy futó zápor, a nap első felében döntően száraz marad az idő.

A hőmérséklet is kedvezően alakul: a hajnali 6–13 fokról délutánra általában 18 és 24 fok közé melegszik a levegő, így akár egy laza póló is elegendő lesz a kinti programokhoz.

Estefelé változik az időjárás

A délután második felében, estefelé azonban északnyugat felől egy markáns hidegfront éri el hazánkat: ekkor fokozatosan beborul az ég, és egyre többfelé elered az eső, zápor. A szél is megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérhetik az irányt váltó, északnyugatira forduló szelet.

Összességében tehát az október 23-ai ünnepnap napos, kellemes őszi idővel indul, ami ideális a megemlékezésekhez és a szabadtéri programokhoz – az esernyőkre csak estefelé lehet szükség.

 

