Hűvös, szeles kezdés után jön a fordulat

Mint a Köpönyeg időjárás-előrejelzésében olvasható vasárnap délután északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de délen továbbra is előfordulhatnak záporok. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.

Igazi őszi arcát mutatja a következő napokban az időjárás

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hétfőn változékony, szeles idő várható: délelőtt főként a Dunántúlon, délután inkább a keleti országrészben fordulhat elő zápor. Északkelet felé haladva reggel ködfoltok képződhetnek. A csúcshőmérséklet mindössze 14 fok körül lesz.

Kedden a nyugati tájakon még borongós, esős idő lehet, míg keleten már több napsütésre, gomolyfelhős időre számíthatunk. Az élénk szél mellett 16–17 fok köré emelkedik a hőmérséklet.

Így alakul az időjárás a hét közepétől

Szerdán ismét megnövekszik a felhőzet: délelőtt még gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég, ugyanakkor számottevő csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön reggelre képződő ködfoltok után naposabb, derültebb idő ígérkezik, eső sehol sem várható. A levegő 19 fokig melegszik – így a hét második felében ismét egy kis őszi napsütés zárhatja a borongós napokat.