Szeles, változékony időjárás köszönt a vármegyére

Veszprém térségében ma változóan felhős, élénk szeles, kifejezetten mozgalmas időjárás lesz a jellemző.

Megélénkülő szél és hűvös időjárás várható Veszprém térségében.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárás vár ma ránk

Időnként kisüt a nap, de rövid záporok elszórtan előfordulhatnak a nap folyamán. A szél gyakran megerősödhet, főként a délutáni órákban. A hőmérséklet 11 és 13 fok között alakul, így a nap hűvösnek ígérkezik, érdemes rétegesen öltözni, ha hosszabb időre a szabadba indulunk – a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.