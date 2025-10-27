Időjárás-előrejelzés
1 órája
Szeles, változékony időjárás köszönt a vármegyére
Veszprém térségében ma változóan felhős, élénk szeles, kifejezetten mozgalmas időjárás lesz a jellemző.
Ilyen időjárás vár ma ránk
Időnként kisüt a nap, de rövid záporok elszórtan előfordulhatnak a nap folyamán. A szél gyakran megerősödhet, főként a délutáni órákban. A hőmérséklet 11 és 13 fok között alakul, így a nap hűvösnek ígérkezik, érdemes rétegesen öltözni, ha hosszabb időre a szabadba indulunk – a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.
