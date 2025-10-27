október 27., hétfő

1 órája

Szeles, változékony időjárás köszönt a vármegyére

Címkék#hőmérséklet#időjárás előrejelzés#szél

Veszprém térségében ma változóan felhős, élénk szeles, mozgalmas időre készülhetünk.

Farkas Réka

Veszprém térségében ma változóan felhős, élénk szeles, kifejezetten mozgalmas időjárás lesz a jellemző.

Megélénkülő szél és hűvös időjárás várható Veszprém térségében.
Megélénkülő szél és hűvös időjárás várható Veszprém térségében.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárás vár ma ránk

Időnként kisüt a nap, de rövid záporok elszórtan előfordulhatnak a nap folyamán. A szél gyakran megerősödhet, főként a délutáni órákban. A hőmérséklet 11 és 13 fok között alakul, így a nap hűvösnek ígérkezik, érdemes rétegesen öltözni, ha hosszabb időre a szabadba indulunk – a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

 

