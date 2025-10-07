3 órája
Napsütés vagy eső? Kedden talán kiderül
Kedden a nyugati országrészben borongós, esős időre lehet számítani a kora délutáni órákig, míg máshol a napsütés és a gomolyfelhők váltakoznak. Sok helyen élénk marad a szél, a hőmérséklet délutánra 16–17 fok körül alakul - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint kedden az ég általában közepesen vagy erősen felhős lesz, jelentősebb eső azonban nem várható. Az északnyugati szél élénk marad, időnként erős lökésekkel. A hőmérséklet reggel 7°C körül, délután pedig 15°C körül alakul.
Így alakul az időjárás a folytatásban
A hét további részében több napsütésre számíthatunk, a nappali felmelegedés pedig erősödik, 16–17°C körüli maximum-hőmérsékletekkel.
