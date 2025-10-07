Napsütés vagy eső? Kedden talán kiderül

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint kedden az ég általában közepesen vagy erősen felhős lesz, jelentősebb eső azonban nem várható. Az északnyugati szél élénk marad, időnként erős lökésekkel. A hőmérséklet reggel 7°C körül, délután pedig 15°C körül alakul.

Sem kutya meleget, sem kutya hideget nem hoz a keddi időjárás

Fotó: Getty Images-illusztráció / Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul az időjárás a folytatásban

A hét további részében több napsütésre számíthatunk, a nappali felmelegedés pedig erősödik, 16–17°C körüli maximum-hőmérsékletekkel.