október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteorológia

3 órája

Napsütés vagy eső? Kedden talán kiderül

Címkék#nappali felmelegedés#gomolyfelhő#csapadék

Kedden a nyugati országrészben borongós, esős időre lehet számítani a kora délutáni órákig, míg máshol a napsütés és a gomolyfelhők váltakoznak. Sok helyen élénk marad a szél, a hőmérséklet délutánra 16–17 fok körül alakul - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

Veol.hu

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint kedden az ég általában közepesen vagy erősen felhős lesz, jelentősebb eső azonban nem várható. Az északnyugati szél élénk marad, időnként erős lökésekkel. A hőmérséklet reggel 7°C körül, délután pedig 15°C körül alakul.

dog walk: young redhead woman with mixed-breed dog időjárás
Sem kutya meleget, sem kutya hideget nem hoz a keddi időjárás
Fotó: Getty Images-illusztráció / Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul az időjárás a folytatásban

A hét további részében több napsütésre számíthatunk, a nappali felmelegedés pedig erősödik, 16–17°C körüli maximum-hőmérsékletekkel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu