Ma délután megváltozhat az időjárás, készülj fel rá!

Ma délután Veszprém vármegye lakói változékony időre számíthatnak. Az időjárás-előrejelzés szerint a hőmérséklet 12-18 °C között lesz, és elszórtan kisebb záporok is előfordulhatnak.

Balogh Rebeka

A délutáni órákban a vármegye lakói vegyes időjárásra számíthatnak, a felhők folyamatosan borítják az eget és néhol záporok is előfordulhatnak – írja a Köpönyeg.

A délutáni időjárás Veszprém megyében változékony, a felhős ég mellett elszórtan előfordulhat kisebb zápor. Forrás: pexels
A délutáni időjárás Veszprém vármegyében változékony lesz, a felhős ég mellett elszórtan előfordulhat kisebb zápor
Forrás: pexels

Időjárás a délutáni órákban

A hőmérséklet délben 18 °C körül alakult, majd fokozatosan csökken 12 °C-ig az esti órákra. A hőérzet a szél és a felhőzet miatt ennél hűvösebb lehet. Az északnyugati szél fokozatosan erősödik, sebessége akár 17 km/h is lehet. 

Bár a csapadék valószínűsége alacsony, egy-egy rövid zápor előfordulhat, főként a magasabban fekvő területeken. A borongós ég miatt érdemes rétegesen, ősziesen öltözködni, és szabadtéri programokhoz esernyőt vinni. Az előrejelzés szerint, az esti órákra csökken a záporok esélye, de a felhős ég továbbra is jellemző marad.

 

