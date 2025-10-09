Ma délután megváltozhat az időjárás, készülj fel rá!

A délutáni órákban a vármegye lakói vegyes időjárásra számíthatnak, a felhők folyamatosan borítják az eget és néhol záporok is előfordulhatnak – írja a Köpönyeg.

Forrás: pexels

Időjárás a délutáni órákban

A hőmérséklet délben 18 °C körül alakult, majd fokozatosan csökken 12 °C-ig az esti órákra. A hőérzet a szél és a felhőzet miatt ennél hűvösebb lehet. Az északnyugati szél fokozatosan erősödik, sebessége akár 17 km/h is lehet.

Bár a csapadék valószínűsége alacsony, egy-egy rövid zápor előfordulhat, főként a magasabban fekvő területeken. A borongós ég miatt érdemes rétegesen, ősziesen öltözködni, és szabadtéri programokhoz esernyőt vinni. Az előrejelzés szerint, az esti órákra csökken a záporok esélye, de a felhős ég továbbra is jellemző marad.