46 perce
Ma délután megváltozhat az időjárás, készülj fel rá!
Ma délután Veszprém vármegye lakói változékony időre számíthatnak. Az időjárás-előrejelzés szerint a hőmérséklet 12-18 °C között lesz, és elszórtan kisebb záporok is előfordulhatnak.
A délutáni órákban a vármegye lakói vegyes időjárásra számíthatnak, a felhők folyamatosan borítják az eget és néhol záporok is előfordulhatnak – írja a Köpönyeg.
Időjárás a délutáni órákban
A hőmérséklet délben 18 °C körül alakult, majd fokozatosan csökken 12 °C-ig az esti órákra. A hőérzet a szél és a felhőzet miatt ennél hűvösebb lehet. Az északnyugati szél fokozatosan erősödik, sebessége akár 17 km/h is lehet.
Bár a csapadék valószínűsége alacsony, egy-egy rövid zápor előfordulhat, főként a magasabban fekvő területeken. A borongós ég miatt érdemes rétegesen, ősziesen öltözködni, és szabadtéri programokhoz esernyőt vinni. Az előrejelzés szerint, az esti órákra csökken a záporok esélye, de a felhős ég továbbra is jellemző marad.
Ma Veszprémben is több lesz a felhő, de vajon érkezik belőle "égi áldás"? Itt a válasz