Csütörtök délután az időjárás beárnyékolja az ünnepet

A csütörtöki nap folyamán a felhős területeken fokozatosan csökken, felszakadozik a felhőzet, bár az Északi-középhegység északi részén továbbra is maradhatnak borongósabb tájak - olvasható a HungaroMet legfrissebb országos időjárás-előrejelzésében. Másutt többórás napsütésre is számíthatunk, mielőtt estére nyugat felől ismét beborul az ég. Napközben helyenként előfordulhat eső vagy zápor, estétől azonban egy újabb front éri el az országot, amely nyugaton, északnyugaton intenzív esőt és zivatarokat is hozhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon és főként az északnyugati területeken viharos lökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, de a tartósan felhős vidékeken ennél hűvösebb lesz.

Az időjárás-előrejelzés szerint délutánra Veszprém felett is beborul az ég

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Csütörtök délelőttig nem várható olyan időjárási jelenség, amely veszélyt jelentene. Délutántól azonban az északnyugati megyékben a déli szél időnként viharossá (kb. 70–75 km/h) fokozódhat. Estére egy markáns front érkezik, amely kiadós esőt hoz, és a Nyugat-Dunántúlon zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati tájakon az éjfélig összegyűlő csapadék mennyisége jelentős lehet, 15–25 mm körül.

Csütörtöki időjárás Veszprém környékén

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön a nap elején még többfelé kisüt a nap, később azonban fokozatosan beborul az ég. Késő délutántól már gyenge eső is előfordulhat, az éjszaka folyamán pedig egyre több helyen várható kiadós csapadék. A délnyugati szél élénken fúj, reggel körülbelül 10°C, délután pedig mintegy 20°C lesz.