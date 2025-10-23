október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteorológia

3 órája

Csütörtök délután az időjárás beárnyékolja az ünnepet

Címkék#Veszprém#délnyugati szél#csapadék

Mutatjuk, milyen időre számíthatunk Veszprém vármegyében a nemzeti ünnepen.

Veol.hu

A csütörtöki nap folyamán a felhős területeken fokozatosan csökken, felszakadozik a felhőzet, bár az Északi-középhegység északi részén továbbra is maradhatnak borongósabb tájak - olvasható a HungaroMet legfrissebb országos időjárás-előrejelzésében. Másutt többórás napsütésre is számíthatunk, mielőtt estére nyugat felől ismét beborul az ég. Napközben helyenként előfordulhat eső vagy zápor, estétől azonban egy újabb front éri el az országot, amely nyugaton, északnyugaton intenzív esőt és zivatarokat is hozhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon és főként az északnyugati területeken viharos lökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, de a tartósan felhős vidékeken ennél hűvösebb lesz.

időjárás
Az időjárás-előrejelzés szerint délutánra Veszprém felett is beborul az ég
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Csütörtök délelőttig nem várható olyan időjárási jelenség, amely veszélyt jelentene. Délutántól azonban az északnyugati megyékben a déli szél időnként viharossá (kb. 70–75 km/h) fokozódhat. Estére egy markáns front érkezik, amely kiadós esőt hoz, és a Nyugat-Dunántúlon zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati tájakon az éjfélig összegyűlő csapadék mennyisége jelentős lehet, 15–25 mm körül.

Csütörtöki időjárás Veszprém környékén

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön a nap elején még többfelé kisüt a nap, később azonban fokozatosan beborul az ég. Késő délutántól már gyenge eső is előfordulhat, az éjszaka folyamán pedig egyre több helyen várható kiadós csapadék. A délnyugati szél élénken fúj, reggel körülbelül 10°C, délután pedig mintegy 20°C lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu