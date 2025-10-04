Ismét fordulat jön az időjárásban, erre nem számítottunk

Ma kettősség jellemzi az időjárását: Veszprém vármegyében napos, derűs idő várható.

Szép, napos időjárást hoz a mai nap Veszprém vármegyében

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Így alakul az időjárás

A hőmérséklet 15–17 fokig emelkedhet. A Dunántúl más részein is ragyogó napsütés lesz a jellemző, míg a Dunától keletre fokozatosan borongósabbá válik az ég. A Tiszántúlon több helyen eső, zápor is kialakulhat. 12 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk, a szél mérsékelt marad - a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.