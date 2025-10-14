Nem fogjuk látni a napot kedden

Keddi időjárás: észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan (főleg északon) fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Keddi időjárás: felhős napunk lesz

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Keddi időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint kedden jellemzően közepesen felhős égre tekinthetünk fel, időnként vastagabb felhőkkel, csapadék nélkül. Általában mérsékelt marad az északnyugati szél. A hőmérséklet reggel 7°C, délután 14°C körül ígérkezik.