Időjárás
3 órája
Nem fogjuk látni a napot kedden
Keddi időjárás: észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan (főleg északon) fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.
Keddi időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint kedden jellemzően közepesen felhős égre tekinthetünk fel, időnként vastagabb felhőkkel, csapadék nélkül. Általában mérsékelt marad az északnyugati szél. A hőmérséklet reggel 7°C, délután 14°C körül ígérkezik.
