Ragyogó őszi időnk lesz kedden

Keddi időjárás: északon borongós, délen naposabb időre számíthatunk. Északon záporesők is lehetnek. A nap első felében erős lesz az ÉNy-i szél. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. - írja a koponyeg.hu.

Keddi időjárás: ragyogó napunk lesz

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Keddi időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint kedden napos és kissé felhősebb időszakok váltakoznak, csapadék nélkül. Élénk, olykor erős észanyugati szél fúj, ami estére mérséklődik és délnyugatira vált. A hőmérséklet reggel 6°C, délután 12°C közelében lesz.