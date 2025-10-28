Időjárás
2 órája
Ragyogó őszi időnk lesz kedden
Keddi időjárás: északon borongós, délen naposabb időre számíthatunk. Északon záporesők is lehetnek. A nap első felében erős lesz az ÉNy-i szél. A csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. - írja a koponyeg.hu.
Keddi időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint kedden napos és kissé felhősebb időszakok váltakoznak, csapadék nélkül. Élénk, olykor erős észanyugati szél fúj, ami estére mérséklődik és délnyugatira vált. A hőmérséklet reggel 6°C, délután 12°C közelében lesz.
Ezt ne hagyja ki!Túrázás
2025.10.23. 15:30
Cuha, Gaja, Gerence – Durva kiszáradás? Hol csörgedeztek bakonyi patakok? (képgaléria)Örülsz, ha neked csobog a kis patak?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre