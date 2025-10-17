Ködív lebegett a Balaton felett – ritka természeti jelenség a magyar tenger partján

A ködív megjelenése összefügg az inverziós időjárási helyzettel, amikor a hideg levegőréteg a tó fölé szorul, fölötte pedig melegebb, szárazabb légtömeg helyezkedik el. Ez kedvez a ködképződésnek, és néha egészen varázslatos látványt eredményez. Most sem volt ez másként: a Balaton fölött „ködcumulusok” emelkedtek, a déli partról pedig tisztán kivehető volt a fehéres fényív, amely a nap első sugarainak játékából született - közölte az Időkép.

Ködív lebegett a Balaton fölött – ritka természeti jelenség varázsolta el a parton élőket

Forrás: Időkép

Mi is az a ködív?

A ködív a szivárvány „rokona”, de míg a szivárvány a fénytörés és visszaverődés eredménye, addig a ködív a fény elhajlása miatt jön létre. A jelenség napközben és éjszaka is megfigyelhető, amennyiben elegendő páracsepp lebeg a levegőben, és a fényforrás alacsony szögből világítja meg őket. A reggeli órákban, amikor a Nap a horizont közelében jár, a ködfelhővel szemben állva gyakran felbukkanhat ez a látványos, de finom jelenség.

A szivárvánnyal ellentétben a ködív nem színes, hanem többnyire fehér, esetenként enyhén pasztellszínű ívként jelenik meg az égen. A fény elhajlása a ködcseppek apró mérete miatt jön létre – ezek a vízcseppek ugyanis mindössze 10–100 mikrométer átmérőjűek, így képesek lebegni a levegőben, és egységes fényeloszlást hoznak létre.

A ködív mérete általában kisebb, mint a klasszikus szivárványé: 35–40 fokos szögben tűnik fel a Nap és a megfigyelő között, és olykor több halvány, egymást követő ív is látható. Bár a színek nem élénkek, a látvány mégis különleges és misztikus.