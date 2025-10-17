október 17., péntek

Hedvig névnap

Fél órán át volt látható

57 perce

Ködív lebegett a Balaton felett – ritka természeti jelenség a magyar tenger partján

#jelenség#ködfelhő#ködív#Balaton

A Balaton partján élők és a korán kelő kirándulók különleges látványban gyönyörködhettek: egy ritkán megfigyelhető, fehéres szivárványhoz hasonló ködív lebegett a tó fölött. A jelenség nagyjából fél órán át volt látható, mielőtt a reggeli napfény hatására teljesen feloszlott a köd.

Titzl Vivien

A ködív megjelenése összefügg az inverziós időjárási helyzettel, amikor a hideg levegőréteg a tó fölé szorul, fölötte pedig melegebb, szárazabb légtömeg helyezkedik el. Ez kedvez a ködképződésnek, és néha egészen varázslatos látványt eredményez. Most sem volt ez másként: a Balaton fölött „ködcumulusok” emelkedtek, a déli partról pedig tisztán kivehető volt a fehéres fényív, amely a nap első sugarainak játékából született - közölte az Időkép.

Ködív lebegett a Balaton fölött – ritka természeti jelenség varázsolta el a parton élőket
Ködív lebegett a Balaton fölött – ritka természeti jelenség varázsolta el a parton élőket
Forrás: Időkép

Mi is az a ködív?

A ködív a szivárvány „rokona”, de míg a szivárvány a fénytörés és visszaverődés eredménye, addig a ködív a fény elhajlása miatt jön létre. A jelenség napközben és éjszaka is megfigyelhető, amennyiben elegendő páracsepp lebeg a levegőben, és a fényforrás alacsony szögből világítja meg őket. A reggeli órákban, amikor a Nap a horizont közelében jár, a ködfelhővel szemben állva gyakran felbukkanhat ez a látványos, de finom jelenség.

A szivárvánnyal ellentétben a ködív nem színes, hanem többnyire fehér, esetenként enyhén pasztellszínű ívként jelenik meg az égen. A fény elhajlása a ködcseppek apró mérete miatt jön létre – ezek a vízcseppek ugyanis mindössze 10–100 mikrométer átmérőjűek, így képesek lebegni a levegőben, és egységes fényeloszlást hoznak létre.

A ködív mérete általában kisebb, mint a klasszikus szivárványé: 35–40 fokos szögben tűnik fel a Nap és a megfigyelő között, és olykor több halvány, egymást követő ív is látható. Bár a színek nem élénkek, a látvány mégis különleges és misztikus.

A jelenség nemcsak természetes körülmények között, hanem mesterségesen is előidézhető. Egy erős fényszóróval vagy akár egy zseblámpával is létrehozható ködív, ha sűrű párában a megfelelő szögben világítjuk meg a ködcseppeket. Ehhez nem kell más, mint egy sötét, biztonságos hely és egy fényforrás, amelyet hátulról a köd felé irányítunk. Ilyenkor akár egy szabályos fehér kör is kirajzolódhat a levegőben.

A Balaton-part felett most megfigyelt ködív azonban nem mesterséges, hanem ritka és természetes jelenség volt, amely a tó és környezetének sajátos mikroklímáját dicséri. Az őszi, hűvös reggelek, a tó páradús levegője és a nap alacsony állása mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a fehéres, finom fényív megjelenjen a magyar tenger fölött.

Aki látta, aligha felejti el a látványt: a Balaton vize fölött lebegő, lassan eloszló ködben megcsillanó, szinte éteri ív csendes emlékeztetője annak, milyen lenyűgöző szépségre képes a természet, ha a fény és a víz találkozik.

