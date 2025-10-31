45 perce
Az ősz mosolya kíséri a mindenszentek napját, ilyen időjárás vár ránk
Mindenszentek napján Veszprém térségében viszonylag kellemes, őszi időre számíthatunk. Részletesen mutatjuk, milyen idő lesz holnap Veszprém térségében.
Milyen idő lesz holnap Veszprémben? November első napján, szombaton Veszprém térségében kellemes, szinte nyárias időjárásra készülhetünk. A koponyeg.hu prognózisa szerint a nap folyamán legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, jelentős csapadékra nem kell készülni. 9 és 19 fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke.
A hőmérséklet minimuma 9°C körül alakul, délután akár 19°C is lehet, este pedig 13°C-ra hűlhet a levegő. Az ország északkeleti részén tartósan felhős területek is előfordulhatnak, de eső nem valószínű.
Az előrejelzés 2025. október 31-én 19:00-kor készült.
Milyen idő lesz holnap Veszprémben? Mutatjuk a részletes előrejelzést
Reggel
Reggelre 9 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható. A levegő friss, enyhén párás lehet, az égen pedig legfeljebb fátyolfelhők úszhatnak. A szél gyenge marad, alig lesz érezhető.
Délután
Kora délutánra a hőmérséklet 19 fokig emelkedhet. Az ég változóan felhős lesz, főként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, így a nap csak ritkán bukkan elő. Csapadék nem valószínű, a levegő száraz és enyhe marad.
Este
Az esti órákban a hőmérséklet 13 fok köré csökken. Az északkeleti részeken borultabb lehet az ég.
Különleges körülmények, figyelmeztetések, riasztások
Nyugodt idő várható, jelenleg nincs érvényben riasztás. Délután és estefelé megnövekedhet a felhőzet, viszont inkább a jövő hét elejére várható csapadék.
Milyen idő lesz holnap Veszprém térségében?
Az időjárás-előrejelzések szerint Veszprém térségében mindenszentek napján változóan felhős, többnyire napos, enyhe őszi idő várható. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 19–22 fokot is, csapadék pedig nem valószínű.
