Az ősz mosolya kíséri a mindenszentek napját, ilyen időjárás vár ránk

Milyen idő lesz holnap Veszprémben? November első napján, szombaton Veszprém térségében kellemes, szinte nyárias időjárásra készülhetünk. A koponyeg.hu prognózisa szerint a nap folyamán legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, jelentős csapadékra nem kell készülni. 9 és 19 fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A hőmérséklet minimuma 9°C körül alakul, délután akár 19°C is lehet, este pedig 13°C-ra hűlhet a levegő. Az ország északkeleti részén tartósan felhős területek is előfordulhatnak, de eső nem valószínű.

Az előrejelzés 2025. október 31-én 19:00-kor készült.

Reggel

Reggelre 9 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható. A levegő friss, enyhén párás lehet, az égen pedig legfeljebb fátyolfelhők úszhatnak. A szél gyenge marad, alig lesz érezhető.

Délután

Kora délutánra a hőmérséklet 19 fokig emelkedhet. Az ég változóan felhős lesz, főként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, így a nap csak ritkán bukkan elő. Csapadék nem valószínű, a levegő száraz és enyhe marad.

Este

Az esti órákban a hőmérséklet 13 fok köré csökken. Az északkeleti részeken borultabb lehet az ég.

Különleges körülmények, figyelmeztetések, riasztások

Nyugodt idő várható, jelenleg nincs érvényben riasztás. Délután és estefelé megnövekedhet a felhőzet, viszont inkább a jövő hét elejére várható csapadék.

Az időjárás-előrejelzések szerint Veszprém térségében mindenszentek napján változóan felhős, többnyire napos, enyhe őszi idő várható. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 19–22 fokot is, csapadék pedig nem valószínű.