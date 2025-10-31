október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

45 perce

Az ősz mosolya kíséri a mindenszentek napját, ilyen időjárás vár ránk

Címkék#levegő#időjárás#hőmérséklet#időjárás előrejelzés#Veszprém

Mindenszentek napján Veszprém térségében viszonylag kellemes, őszi időre számíthatunk. Részletesen mutatjuk, milyen idő lesz holnap Veszprém térségében.

Farkas Réka

Milyen idő lesz holnap Veszprémben? November első napján, szombaton Veszprém térségében kellemes, szinte nyárias időjárásra készülhetünk. A koponyeg.hu prognózisa szerint a nap folyamán legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, jelentős csapadékra nem kell készülni. 9 és 19 fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Veszprémben.
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Veszprémben.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A hőmérséklet minimuma 9°C körül alakul, délután akár 19°C is lehet, este pedig 13°C-ra hűlhet a levegő. Az ország északkeleti részén tartósan felhős területek is előfordulhatnak, de eső nem valószínű.

Az előrejelzés 2025. október 31-én 19:00-kor készült.

Milyen idő lesz holnap Veszprémben? Mutatjuk a részletes előrejelzést

Reggel

Reggelre 9 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható. A levegő friss, enyhén párás lehet, az égen pedig legfeljebb fátyolfelhők úszhatnak. A szél gyenge marad, alig lesz érezhető.

Délután

Kora délutánra a hőmérséklet 19 fokig emelkedhet. Az ég változóan felhős lesz, főként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, így a nap csak ritkán bukkan elő. Csapadék nem valószínű, a levegő száraz és enyhe marad.

Este

Az esti órákban a hőmérséklet 13 fok köré csökken. Az északkeleti részeken borultabb lehet az ég.

Különleges körülmények, figyelmeztetések, riasztások

Nyugodt idő várható, jelenleg nincs érvényben riasztás. Délután és estefelé megnövekedhet a felhőzet, viszont inkább a jövő hét elejére várható csapadék.

Milyen idő lesz holnap Veszprém térségében?

Az időjárás-előrejelzések szerint Veszprém térségében mindenszentek napján változóan felhős, többnyire napos, enyhe őszi idő várható. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 19–22 fokot is, csapadék pedig nem valószínű.

Kövess minket, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb időjárás-előrejelzésekről és figyelmeztetésekről!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu