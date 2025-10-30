35 perce
Ledobhatjuk a textilt, meglepetést tartogat a hétvége
Úgy tűnik, mégsem kell téli kabát a mindenszenteki temetőlátogatáshoz. A novemberi időjárás most kifejezetten meleg és barátságos arcát mutatja meg.
Jó híreket hoztak a meteorológiai előrejelzések a novemberi időjárásról. A következő napokban napos, száraz, enyhe őszi idő várható. A hétvégi időjárás inkább a vénasszonyok nyarára vagy indián nyárra emlékeztet majd, mintsem a tél közeledtére.
Meglepetéseket tartogat a novemberi időjárás
A novemberi időjárás előrejelzés szerint a nappali hőmérséklet 15–20 fok között alakul, csapadék pedig nem valószínű, olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.
- A hét második felében többórás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor is kialakulhat. Az országos időjárás-előrejelzés szerint a hőmérséklet tovább emelkedik, sok helyen eléri a 20 fokot.
- Péntek reggelre többfelé pára és köd nehezítheti a látási viszonyokat, ezért az autósoknak érdemes óvatosan közlekedni. Napközben azonban változóan felhős idő mellett sok napsütés várható, melegedés kíséretében.
- Szombaton, mindenszentek napján párás, helyenként ködös reggel után derűsebb idő valószínű. A napsütés ismét túlsúlyba kerül, a hőmérséklet a délutáni órákban 20 fok körül tetőzik. A hétvégi időjárás így kedvez a szabadtéri programoknak és a temetőlátogatásoknak is.
- Vasárnap szintén marad a kellemes, enyhe idő. Az országos előrejelzés szerint 15–21 fok között alakulnak a maximumok, eső nem valószínű. A déli szél időnként megélénkül, de komoly változás a következő napokban sem várható.
Mindenszentek időjárás őszi előrejelzése: kifejezetten kellemes, napos idő várható, ami kedvez a szabadtéri megemlékezéseknek is..
Az ősz legkellemesebb napjai: így hódít a vénasszonyok nyaraMikor van, mit jelent és mit rejt magában a vénasszonyok nyara?
Vénasszonyok nyara mikor van? Mi az indián nyár jelentése?
A vénasszonyok nyara kifejezés a késő őszi időjárásnak arra a napos, száraz, enyhe időszakára utal, amely a korai hidegek után tér vissza rövid időre. Általában október végén vagy november elején jelentkezik kellemes kirándulóidővel – vagyis most is ennek lehetünk tanúi. Az angolszász világban használt indián nyár (vagyis Indian summer) ugyanezt jelenti: egy utolsó, meleg, derűs periódust, amellyel a természet már ugyan a télre készülve, de még megajándékoz.
Mit tartogat az őszi időjárás előrejelzés november elejére?
A meteorológiai előrejelzések szerint tehát a mostani időjárás novemberben is az indián nyár egyik késői megnyilvánulása, amikor a hosszú távú előrejelzések ellenére a vénasszonyok nyara 2025-ös, idei alkalmával egyszer még visszaköszön a meleg, napos idő.
