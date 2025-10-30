Ledobhatjuk a textilt, meglepetést tartogat a hétvége

Jó híreket hoztak a meteorológiai előrejelzések a novemberi időjárásról. A következő napokban napos, száraz, enyhe őszi idő várható. A hétvégi időjárás inkább a vénasszonyok nyarára vagy indián nyárra emlékeztet majd, mintsem a tél közeledtére.

Novemberi időjárás ősszel: mutatjuk, milyen idő várható a mindenszentek hétvégéjére

Forrás: Fülöp Ildikó/Napló

Meglepetéseket tartogat a novemberi időjárás

A novemberi időjárás előrejelzés szerint a nappali hőmérséklet 15–20 fok között alakul, csapadék pedig nem valószínű, olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

A hét második felében többórás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor is kialakulhat. Az országos időjárás-előrejelzés szerint a hőmérséklet tovább emelkedik, sok helyen eléri a 20 fokot.

Péntek reggelre többfelé pára és köd nehezítheti a látási viszonyokat, ezért az autósoknak érdemes óvatosan közlekedni. Napközben azonban változóan felhős idő mellett sok napsütés várható, melegedés kíséretében.

Szombaton, mindenszentek napján párás, helyenként ködös reggel után derűsebb idő valószínű. A napsütés ismét túlsúlyba kerül, a hőmérséklet a délutáni órákban 20 fok körül tetőzik. A hétvégi időjárás így kedvez a szabadtéri programoknak és a temetőlátogatásoknak is.

Vasárnap szintén marad a kellemes, enyhe idő. Az országos előrejelzés szerint 15–21 fok között alakulnak a maximumok, eső nem valószínű. A déli szél időnként megélénkül, de komoly változás a következő napokban sem várható.