Októberi időjárás: délen fagy, északon sűrű köd borítja a tájat!

Október első reggele nem döntött szezonrekordot, de ma is előfordultak gyenge fagyok, ezúttal azonban nem az északi tájakon. Az Északi-középhegység felett borongós volt az ég, míg a Dunántúlon és az ország déli részén, ahol tisztább volt az ég, a hideg reggel az októberi időjárás jellegzetes változékonyságát mutatta – írja az Időkép.

Az idei októberi időjárás hideg fagyokkal és ködfolttal tarkította az ország különböző részeit

Fotó: idokep.hu

Az októberi időjárás meglepően változékony

A legalacsonyabb hőmérsékleteket a Duna–Tisza közén mérték, ahol több állomáson is 0 fok alá süllyedt a levegő. Orgoványban regisztrálták a leghidegebbet, -0,7 °C-ot, mögötte Kiskunhalas -0,5 °C, Csévharaszt pedig -0,3 °C-os értékkel következett. Amíg délen fagyott, addig a Dunakanyart és a Bakony környékét is pára, köd lepte be.