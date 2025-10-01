október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

13 perce

Októberi időjárás: délen fagy, északon sűrű köd borítja a tájat!

Címkék#Bakony#Dunakanyar#ködfelhő#ország

Október első reggelén a déli tájakon már fagyra ébredhettünk. Az északi régióban, a Dunakanyart sűrű ködfelhő borította, ami jól mutatja az októberi időjárás változékonyságát.

Veol.hu

Október első reggele nem döntött szezonrekordot, de ma is előfordultak gyenge fagyok, ezúttal azonban nem az északi tájakon. Az Északi-középhegység felett borongós volt az ég, míg a Dunántúlon és az ország déli részén, ahol tisztább volt az ég, a hideg reggel az októberi időjárás jellegzetes változékonyságát mutatta – írja az Időkép.

Az idei októberi időjárás hideg fagyokkal és ködfolttal tarkította az ország különböző részeit Fotó: idokep.hu
Az idei októberi időjárás hideg fagyokkal és ködfolttal tarkította az ország különböző részeit
Fotó: idokep.hu

Az októberi időjárás meglepően változékony

A legalacsonyabb hőmérsékleteket a Duna–Tisza közén mérték, ahol több állomáson is 0 fok alá süllyedt a levegő. Orgoványban regisztrálták a leghidegebbet, -0,7 °C-ot, mögötte Kiskunhalas -0,5 °C, Csévharaszt pedig -0,3 °C-os értékkel következett.  Amíg délen fagyott, addig a Dunakanyart és a Bakony környékét is pára, köd lepte be.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu