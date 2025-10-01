13 perce
Októberi időjárás: délen fagy, északon sűrű köd borítja a tájat!
Október első reggelén a déli tájakon már fagyra ébredhettünk. Az északi régióban, a Dunakanyart sűrű ködfelhő borította, ami jól mutatja az októberi időjárás változékonyságát.
Október első reggele nem döntött szezonrekordot, de ma is előfordultak gyenge fagyok, ezúttal azonban nem az északi tájakon. Az Északi-középhegység felett borongós volt az ég, míg a Dunántúlon és az ország déli részén, ahol tisztább volt az ég, a hideg reggel az októberi időjárás jellegzetes változékonyságát mutatta – írja az Időkép.
Az októberi időjárás meglepően változékony
A legalacsonyabb hőmérsékleteket a Duna–Tisza közén mérték, ahol több állomáson is 0 fok alá süllyedt a levegő. Orgoványban regisztrálták a leghidegebbet, -0,7 °C-ot, mögötte Kiskunhalas -0,5 °C, Csévharaszt pedig -0,3 °C-os értékkel következett. Amíg délen fagyott, addig a Dunakanyart és a Bakony környékét is pára, köd lepte be.