Hírt küldök be
3 órája

Pokoli vihar vár ránk pénteken

Címkék#zivatar#hőmérséklet#reggel

Veol.hu

Pénteki időjárás: reggelig sokfelé várható kiadós eső, néhol beágyazott zivatar. Napközben aztán ÉNy felől csökken a felhőzet, de ÉK-en és DNy-on akár délután is eshet. Estére derülhet ki az ég. A déli órákig sokfelé lesz viharos az ÉNy-i szél. 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Pénteki időjárás: lecsap a vihar
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Pénteki időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint péntekre virradóra kiadós esőre számíthatunk. Napközben már nem várható számottevő csapadék, de reggel még kialakulhat eső, záporeső. Később szakadozik a felhőzet. A hajnali órákban erős, olykor viharos széllökésekre számíthatunk, napközben is élénk lesz a légmozgás, erős széllökésekkel. A hőmérséklet reggel 7°C, délután 12°C körül lesz.

 

