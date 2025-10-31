október 31., péntek

Farkas névnap

Időjárás

32 perce

Napsütéssel búcsúzik az október

Pénteki időjárás: a párásság feloszlását követően a rétegfelhők mellett többfelé kisüt a nap, főként északkeleten. Csapadék nem várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul - írja a koponyeg.hu.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Pénteki időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint pénteken erősen felhős és naposabb időszakokra egyaránt számíthatunk, csapadék nélkül. Mérsékelt délkeleti szél fúj. A hőmérséklet reggel 9°C, délután 16°C körül ígérkezik.

 

