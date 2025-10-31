Időjárás
32 perce
Napsütéssel búcsúzik az október
Pénteki időjárás: a párásság feloszlását követően a rétegfelhők mellett többfelé kisüt a nap, főként északkeleten. Csapadék nem várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul - írja a koponyeg.hu.
Pénteki időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint pénteken erősen felhős és naposabb időszakokra egyaránt számíthatunk, csapadék nélkül. Mérsékelt délkeleti szél fúj. A hőmérséklet reggel 9°C, délután 16°C körül ígérkezik.
Ezt ne hagyja ki!Túrázás
2025.10.23. 15:30
Cuha, Gaja, Gerence – Durva kiszáradás? Hol csörgedeztek bakonyi patakok? (képgaléria)Örülsz, ha neked csobog a kis patak?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre