4 órája
Fagyos kezdés, napsütéses délután – erre készülj vasárnap
A hét utolsó napján a napsütésé lesz a főszerep, és a nap nagy részében derült időre számíthatunk. Délután azonban már megjelenhetnek fátyolfelhők az égen, de csapadékra továbbra sem kell készülni – írja a köpönyeg.hu.
Vasárnapi időjárás: A reggel hűvös lesz, helyenként fagy is előfordulhat, ezért a korai órákban érdemes rétegesen öltözködni. A délutáni maximumok 9 és 15 fok között alakulnak, így a nappali időszakban is csak mérsékelt melegre számíthatunk.
Mutatjuk a vasárnapi időjárást
A kellemes napsütés és a fagyos reggelek együtt különleges hangulatot adnak a vasárnapnak: a délelőtti órákban a természet szépségeit élvezhetjük a friss levegőn, míg a délutáni enyhébb hőmérséklet ideális lehet rövid sétákhoz vagy kültéri programokhoz. Bár az időjárás változékony, a fátyolfelhők csak késő délután érkeznek, így a nap nagy részében kellemes és száraz idő várható.
Vasárnap tehát érdemes kihasználni a napsütéses órákat, hiszen a hideg reggel és a mérsékelt délutáni hőmérséklet együtt biztosítja a frissítő, mégis kellemes időt a szabadban.
AI jóslata a télre – Mit tartogat Veszprém megyének a 2025/26-os tél? + videó