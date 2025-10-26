Időjárás
Vasárnap érkezik a hidegfront
Vasárnapi időjárás: a köd feloszlása után erősen felhős időre számíthatunk, délen többfelé, máshol csak néhol esővel, záporral. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.
Vasárnapi időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint vasárnap egy hidegfront vonul át felettünk. A reggeli órákat leszámítva többnyire erősen felhős, borult égre számíthatunk. A délutáni óráktól eső, záporeső nem zárható ki teljesen, de nem ez lesz a meghatározó. Élénk észknyugati szél fúj majd. A hőmérséklet reggel 5°C, délután 12°C körül ígérkezik.
