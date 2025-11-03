Nagyot fordul az időjárás, ebben nem lesz köszönet! Mutatjuk, mire számíthatunk holnap

Milyen idő lesz holnap Veszprémben és a környéken? Az időjárás-előrejelzés szerint a vasárnapi tavaszias idő után hétfőn felhő- és csapadékzóna érkezik nyugat felől, így egyre többfelé beborul az ég, eső, záporeső várható. A hajnaltól északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, a Bakonyban akár viharos lökések is.

Milyen idő lesz holnap Veszprémben és a környéken? Nem nagyon ér minket majd napsütés.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Milyen idő lesz holnap Veszprémben és a környéken?

A HungaroMet tájékoztatása alapján Magyarország időjárása jelentősen megváltozik hétfőn Veszprémben és a térségében, jelentős hőmérsékletcsökkenést tapasztalhatunk. Hajnalra 9 fokig hűl le az idő.

Délelőtt és kora délután számíthatunk leginkább csapadékra, 2-6 milliméter eső hullhat. A szél ugyancsak ebben az időszakban erősödhet meg, akár 62-64 kilométer-órás erejűre.

Délutánra 13 Celsius-fokig emelkedhet csak a hőmérséklet az erősen felhős időben. A légnyomás 1015-1022 h/Pa lehet.

Késő este 7 fokig csökkenhet a hőmérséklet.

Csapadékzóna vonul át felettünk hétfőn.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Kedden már kiderülhet az ég, a napi időjárás eltér majd a hétfőitől. Napsütéses órákra számíthatunk, csökken a felhőzet és a szélmozgás ereje is, ám a hőmérő maximum 12 fokot mutat majd csak valószínűleg,

Napsütés után köpönyeg

A hétvégi tavaszias idő után hétfőn az ősz megmutatja igazi arcát, egy napra esővel, széllel vesz rá minket a réteges öltözködésre, az esernyő leporolására.

Aztán megint számíthatunk napsütésre.