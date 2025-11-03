2 órája
Nagyot fordul az időjárás, ebben nem lesz köszönet! Mutatjuk, mire számíthatunk holnap
Hétfőre tova tűnik az őszt pár napra tavasszá változtató időjárás, mintha nem is lett volna. Milyen idő lesz holnap Veszprémben és a térségében? Szürke, felhős, esős, mert csapadékzóna halad át felettünk, a Bakonyban erős széllökésekkel. Ám egy nap után megint kiderülhet az idő.
Milyen idő lesz holnap Veszprémben és a környéken? Az időjárás-előrejelzés szerint a vasárnapi tavaszias idő után hétfőn felhő- és csapadékzóna érkezik nyugat felől, így egyre többfelé beborul az ég, eső, záporeső várható. A hajnaltól északnyugatira forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, a Bakonyban akár viharos lökések is.
A HungaroMet tájékoztatása alapján Magyarország időjárása jelentősen megváltozik hétfőn Veszprémben és a térségében, jelentős hőmérsékletcsökkenést tapasztalhatunk. Hajnalra 9 fokig hűl le az idő.
Délelőtt és kora délután számíthatunk leginkább csapadékra, 2-6 milliméter eső hullhat. A szél ugyancsak ebben az időszakban erősödhet meg, akár 62-64 kilométer-órás erejűre.
Délutánra 13 Celsius-fokig emelkedhet csak a hőmérséklet az erősen felhős időben. A légnyomás 1015-1022 h/Pa lehet.
Késő este 7 fokig csökkenhet a hőmérséklet.
Kedden már kiderülhet az ég, a napi időjárás eltér majd a hétfőitől. Napsütéses órákra számíthatunk, csökken a felhőzet és a szélmozgás ereje is, ám a hőmérő maximum 12 fokot mutat majd csak valószínűleg,
Napsütés után köpönyeg
A hétvégi tavaszias idő után hétfőn az ősz megmutatja igazi arcát, egy napra esővel, széllel vesz rá minket a réteges öltözködésre, az esernyő leporolására.
Aztán megint számíthatunk napsütésre.
Riasztás
Hétfőn napközben kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Az éjféli óráktól hétfő reggelig a délnyugati országrészben előfordulhat 20 millimétert meghaladó csapadék, továbbá egy-egy intenzívebb záporból felhőszakadás, valamint a határ közelében nem zárható ki villámtevékenység.
