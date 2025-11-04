Kedden visszatér a napsütés Veszprémbe, felszakadozik a felhőzet

Milyen idő lesz holnap Veszprémben és a környéken? Keddi időjárás: a reggeli ködfoltok feloszlását követően Veszprémben több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget, napos és felhős időszakok váltják egymást.

Milyen idő lesz holnap Veszprémben? Eleinte felhős, majd napsütéses időre készüljenek

Fotó: archív/veol.hu

Milyen idő lesz holnap Veszprémben? Öltözzünk rétegesen!

A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése szerint kedd hajnalban Veszprémben 4-5 fok körül alakul a minimum-hőmérséklet, közepesen derült égbolt mellett mérsékelt nyugati szél lesz. Délelőtt 10-12 fokra melegszik a levegő, derült időre van kilátás, a szél iránya északira fordul. A délután során 14 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyengén felhős lesz az ég. Kedd estére visszaesik a hőmérséklet 3-5 fok köré, és marad a derült, gyengén felhős idő. A következő napon, szerdán Veszprémben 11 és 13 fok közötti hőmérséklet várható, köd képződhet.

Összefoglalás

Kedden és a következő napokban Veszprém vármegyében helyenként gyengén felhős vagy derült, mérsékelten szeles időre számíthatunk csapadék nélkül, de estére jelentős lehűlés érkezik, péntek éjszaka akár fagyhat is.

Kedden hidegfronti hatás terheli szervezetünket, ami miatt a krónikus betegségek tünetei (pl. ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek.

Fotó: duol.hu

Mit mond az orvosmeteorológia?

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a sztrók kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Riasztás:

Jelenleg nincs érvényben riasztás.