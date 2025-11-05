1 órája
Kellemes őszi időben lesz részünk szerdán, mutatjuk a részleteket
Milyen idő lesz holnap Veszprémben és térségében? Miután a rétegfelhők feloszlanak, már csak vékony fátyolfelhők boríthatják az eget, amelyek nem hoznak csapadékot. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 15 fok körül alakul.
Milyen idő lesz holnap Veszprémben és térségében? Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése szerint a reggeli órákban még helyenként előfordulhatnak ködfoltok, azonban a látási viszonyok javulásával túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk. A nap folyamán csapadék nem valószínű, így a hét közepén száraz, kellemes őszi idő köszönt ránk. A légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. A napos időnek köszönhetően a hőmérséklet is kellemesen alakul: a legmagasabb nappali értékek többnyire 11 és 16 Celsius-fok között mozognak.
Milyen idő lesz holnap Veszprémben és térségében? Egy szóban: kellemes
A meteorológiai előrejelzések szerint a hét közepén tapasztalható napsütéses, száraz időjárás jó alkalmat teremt a szabadtéri programokra és a kinti teendők elvégzésére. A hajnali órákban azonban továbbra is hűvös marad a levegő, ezért érdemes rétegesen öltözködni.
Mire figyelmeztet az orvosmeteorológia?
Szerdán nem kell fronthatásra számítanunk, így a szervezetünket nem terheli az időjárás. A köd feloszlása után napos, derült idő várható, ami jótékonyan hat a hangulatunkra. Érdemes kihasználni ezt a kedvező időt egy kis szabadtéri kikapcsolódásra vagy sétára.
Riasztás
Nem várható olyan időjárási esemény, amely veszélyt jelentene vagy figyelmeztetést igényelne. Szerdára virradóra azonban helyenként sűrű köd alakulhat ki a hajnali órákban.