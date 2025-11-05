Kellemes őszi időben lesz részünk szerdán, mutatjuk a részleteket

Milyen idő lesz holnap Veszprémben és térségében? Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése szerint a reggeli órákban még helyenként előfordulhatnak ködfoltok, azonban a látási viszonyok javulásával túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk. A nap folyamán csapadék nem valószínű, így a hét közepén száraz, kellemes őszi idő köszönt ránk. A légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. A napos időnek köszönhetően a hőmérséklet is kellemesen alakul: a legmagasabb nappali értékek többnyire 11 és 16 Celsius-fok között mozognak.

Milyen idő lesz holnap Veszprémben? Nagyjából olyan, mint amilyen ezen a korábbi fotónkon látható

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Milyen idő lesz holnap Veszprémben és térségében? Egy szóban: kellemes

A meteorológiai előrejelzések szerint a hét közepén tapasztalható napsütéses, száraz időjárás jó alkalmat teremt a szabadtéri programokra és a kinti teendők elvégzésére. A hajnali órákban azonban továbbra is hűvös marad a levegő, ezért érdemes rétegesen öltözködni.

Mire figyelmeztet az orvosmeteorológia?

Szerdán nem kell fronthatásra számítanunk, így a szervezetünket nem terheli az időjárás. A köd feloszlása után napos, derült idő várható, ami jótékonyan hat a hangulatunkra. Érdemes kihasználni ezt a kedvező időt egy kis szabadtéri kikapcsolódásra vagy sétára.

Riasztás

Nem várható olyan időjárási esemény, amely veszélyt jelentene vagy figyelmeztetést igényelne. Szerdára virradóra azonban helyenként sűrű köd alakulhat ki a hajnali órákban.