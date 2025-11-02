Lesz-e idén hó Veszprémben vagy locsogós karácsony vár ránk?

A kávézókban és a buszmegállókban is egyre gyakrabban hallani a kérdést: idén november hó idején mikor köszönt be az igazi tél? Vannak, akik már most elővették a vastag kabátokat, mások még reménykednek néhány langyos, napsütéses délutánban. A bizonytalanságot csak fokozza, hogy az időjárás mostanában kiszámíthatatlanabb, mint valaha, és a közösségi oldalakat is elárasztják a különféle találgatások arról, mikor fog esni a hó, és hogy lesz-e hó karácsonykor.

A november hó egyelőre elmarad, de a hűvös szél már a tél közeledtét jelzi Veszprémben

Fotó: Titzl Vivien/Napló(archív)

Cseh Zoltán, a VMeteo elnöke szerint azonban a havazásról szóló híresztelések még túl korainak számítanak. Mint mondja, „a megbízható előrejelzések három-négy napra előre készülhetnek, azon túl inkább csak tendenciákról beszélhetünk.” A meteorológus hangsúlyozza, hogy két hétnél távolabb már rendkívül bizonytalan minden előrejelzés, így a „hójósló” bejegyzések inkább remények, mint tények.

A november hó nélkül marad idén – legalábbis egyelőre

A szakember szerint jelenleg nincs nyoma korai télnek, és a havazás 2025 elejére is legfeljebb enyhe eséllyel várható. A hosszabb távú, úgynevezett szezonális modellek azt mutatják, hogy november első felében átlagosnál enyhébb idő valószínű, legfeljebb egy-egy hidegfront hozhat átmeneti lehűlést. Ilyen lesz például november 4-e környékén, amikor erős széllel és kevés csapadékkal érkezik egy front, de hamar újra enyhülhet az időjárás.

A hónap közepétől azonban változékonyabbra fordulhat az idő. A hőmérséklet fokozatosan csökkenhet, és a reggelek egyre fagyosabbá válhatnak. A Bakony magasabb pontjain már előfordulhat rövid ideig tartó, gyorsan elolvadó havas eső is – de ez még távol áll attól, amit igazi havazásnak neveznénk.

Cseh Zoltán úgy látja, hogy a 2025/26-os tél eleje átlagos vagy kissé enyhébb lehet, ami ugyan nem kizárja a hirtelen betörő hidegperiódusokat, de tartós télre novemberben és valószínűleg még decemberben sem kell számítani. „A természet kiszámíthatatlan, de egyelőre nem mutat jelet komoly lehűlésre” – fogalmaz a meteorológus.

A veszprémiek tehát még nyugodtan élvezhetik az őszi napsütést, forró teát kortyolgatva figyelhetik, ahogy a levelek utolsó darabjai is lehullanak. A tél érkezése biztos, de a hó – úgy tűnik – még várat magára. A kérdés már csak az, hogy amikor megérkezik, halkan száll majd le az első hópehely, vagy zord szél és sötét felhők kísérik a tél valódi belépőjét.

Tavaly már novemberben megérkezett az első hó Veszprém megye több településére is: