Többórás napsütés lesz vasárnap

Vasárnapi időjárás: a párásság megszűnése után fátyol- és rétegfelhők zavarják a napsütést. Nem lesz eső estig. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél élénkül meg. 20 fok körü alakul a maximum. - írja a koponyeg.hu.

Vasárnapi időjárás: napos időnk lesz Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Vasárnapi időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint vasárnap reggel ismét párás, foltokban ködös lehet az idő, majd többórás napsütés következik. Az élénk délnyugati szelet erős széllökéske kísérik. A hőmérséklet reggel 10°C, délután 19°C körül ígérkezik.

 

