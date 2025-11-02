Időjárás
1 órája
Többórás napsütés lesz vasárnap
Vasárnapi időjárás: a párásság megszűnése után fátyol- és rétegfelhők zavarják a napsütést. Nem lesz eső estig. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél élénkül meg. 20 fok körü alakul a maximum. - írja a koponyeg.hu.
Vasárnapi időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint vasárnap reggel ismét párás, foltokban ködös lehet az idő, majd többórás napsütés következik. Az élénk délnyugati szelet erős széllökéske kísérik. A hőmérséklet reggel 10°C, délután 19°C körül ígérkezik.
