Úrkútnál, valamint a 8-as számú főúton Öskünél egymásba ment két autó, nem sérült meg senki, a járművekben anyagi kár keletkezett. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint árokba csúszott egy autó Vilonya és Berhida között, Litérnél pedig szalagkorlátnak ütközött, ezeknél a karamboloknál sem sérült meg senki, de az autók összetörtek. A baleseteknél valószínűleg közrejátszottak a csúszós, síkos utak.

Olvasóink is sorra számolnak be balesetekről, egyikük azt látta, legalább tíz autó ment szalagkorlátnak Várpalota és Veszprém között kedden reggel.

A rendőrség az ónos esőben nagyon óvatos közlekedést javasolt autósoknak és gyalogosoknak, a közút folyamatosan végzi a sószórást.

Megfogadták a közlekedők a szakember tanácsait, ezt láttuk Veszprémben, a Jutasi úton. A megszokottól jóval kevesebb autós és csak néhány gyalogos merészkedett ki az ónos esőben, kedden délelőtt.

Folyamatosan végzi a síkosságmentesítést a VKSZ Zrt. Veszprémben, közölte közösségi oldalán a társaság. Hozzátették, a hétfői előkészítő munkájuknak hála Veszprém fő közlekedési útjai járhatók maradtak, míg a járdák és lépcsők síkosságmentesítésén dolgoznak.

Arról is írtak, hogy a közlekedés szempontjából legnagyobb veszélynek számító ónos eső éjszaka kezdett el esni Veszprémben, de a tegnapi előkészületek és elősózás eredményeként – amelynek során csaknem 70 tonna oldott sót, három tonna zeokált és kisebb mennyiségben egyéb speciális anyagokat szórtak ki – kedd reggelre járhatók maradtak a város főútjai, és sok kisebb utca is. Az oldott sót permetező nagy- és járdatakarító kisgépeik folyamatosan járják a várost, míg a járdákhoz és a lépcsőkhöz kézi erővel vonultak ki, hogy azok is minél hamarabb közlekedhetőek legyenek. Olvasónk jelezte, a Jutasi úton a kerékpárutat lesózták, a járda azonban még csúszós. Ezzel kapcsolatban megkerestük Köller Tamást, a VKSZ Zrt. titkárságvezetője elmondta, a síkosságmentesítést végző gépek a kerékpárúton elférnek, ezért fordulhat elő, hogy azokat előbb szabadítják meg a jégtől. A kézi sózást végző kollégáik a belvárosban végzik el először a síkosságmentesítést.

A munkát kedden napközben is ütemezetten, teljes eszközparkjuk készültségbe helyezésével – öt tolólappal és szóróadapterrel felszerelt gépjárművel, hét tolólappal és szóróadapterrel felszerelt, járdatakarító kistraktorral –, ötvennél több kollégával, valamint megerősített irányító személyzettel végzik.

A VKSZ munkatársai sózzák az utat Veszprémben Forrás: Pesthy Márton/Napló

Az ónos esőben való vezetésről a szakemberek azt mondták, lehetőleg mindenki maradjon otthon. Aki mégis útnak indul, legyen óvatos, körültekintő, vezessen lassan. Mérsékeljük a sebességet. Haladjunk lassabban, egyenletes tempóban, és ne fékezzünk hirtelen. Ha nem rendelkezünk kellő vezetési rutinnal, különösen legyünk óvatosak. Kerüljük a fékezést. Csak kis gázt adjunk, ha lehetséges, óvakodjunk a fékezéstől, mert jeges úton könnyen megcsúszhat, irányíthatatlanná válhat az autó. Tartsunk nagy követési távolságot, mert ha szeretnénk elkerülni a fékezést, csak úgy tudunk lassítani, hogy levesszük a lábunkat a gázpedálról, emiatt viszont a féktávolság sokkal hosszabb lesz. Minél nagyobb a követési távolság, annál biztonságosabb. Hagyjunk extra időt, mivel sokkal lassabban kell vezetnünk, induljunk el korábban, ha adott időpontra megyünk, és nem szeretnénk késni. Óvakodjunk a hirtelen gyorsulásoktól, még veszélyesebbé teheti az amúgy is veszélyes helyzetet. Figyeljünk a só- és homokszóró autókra, ne próbáljuk előzgetni őket, mögöttük biztonságosabb helyen lehetünk. Legyünk türelmesek, és az időjárási feltételeknek megfelelően vezessünk. Téli gumival és négykerék-meghajtású járművel kicsit könnyebb lehet a közlekedés ilyen időben, de a jégen történő fékezés nem különbözik. Ne gondoljuk, hogy gyorsulhatunk és megelőzhetünk más járműveket, csak mert négykerék-meghajtású autónk van. Kerüljük a hirtelen kanyarodást, mert ilyenkor könnyen megcsúszhat az autó, ezért csak lassan közelítsük meg a kanyart. Főként az éles kanyarokban kell nagyon vigyázni. Ha megcsúsztunk, ne kapkodjunk. Ha elkezd csúszni az autó orra, ne kormányozzunk rá még jobban, inkább próbáljuk óvatosan kicsit visszakormányozni. Ha az autó hátsó része kezd el csúszni, veszélyesebb a helyzet, hiszen nehezebb megfogni, és könnyen átcsapódhatunk a másik irányba. Ezért próbáljuk ellenkormányozni az autót, de csak addig, amíg meg nem áll a csúszásban. Ha megáll, lassan tekerjük vissza a kormányt egyenesbe. Nyári autógumival semmiképp ne induljunk el, mert téli gumikkal az autó a csúszós aszfalton jobban tapad. Ónos esőben csak megfelelő minőségű téli gumival szabad útnak indulni!