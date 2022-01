A vádirat szerint az elkövető idén tavasszal történt szabadulását követően visszatért a családjához, felesége azonban már a börtönbüntetése idején közölte, hogy nem akar együtt élni vele, s szándékát férjének hazatérése után sem változtatta meg. A vádlott az asszony döntését nem fogadta el, és dühében poharat tört, földhöz vágta a sértett telefonját, valamint fenyegetőzött, hogy tönkreteszi a család éjszakai nyugalmát.

A férfi a rákövetkező napokban sem nyugodott meg, és a sértettet továbbra is el akarta téríteni szándékától, amely vitába torkollott közöttük. Amikor a veszekedések alkalmával az asszony a távozás szándékával kezdett összepakolni, a vádlott megfenyegette, hogy élve nem fognak kijutni a lakásból és elvágja a nő torkát, valamint, ha felesége elhagyja, akkor öngyilkos lesz. Ezen túl azzal is fenyegetőzött, hogy felgyújtja a lakást. A vádlott félelemkeltő viselkedésének a 13 éves lányuk is szemtanúja volt.

2021. április 5-én a vádlott újfent kérlelni kezdte feleségét, hogy ne váljanak el, s mivel nem ért célt, magából kikelve, az asztalon lévő tányérokat, poharakat a földre söpörte, majd kiabálni kezdett, és fenyegetőleg megindult a sértett felé. Megragadta a sértett ruházatát, aki először még szabadulni tudott tőle, de a férfi ezután sem engedte, megragadta és rángatni kezdte. A bántalmazásnak csak a gyermekük közbelépése vetett véget.

Egy héttel később a válás kérdése újabb veszekedést generált, melynek következtében a sértett összepakolt és közös gyermekükkel, valamint a korábbi kapcsolatából született nagykorú lányával együtt elindult a lakásból. A vádlott azonban utolérte, és karjánál fogva vissza akarta rángatni, majd a lépcsőn menekülő nő után ment és a karját megragadva továbbra is vissza akarta tartani. A kiskorú gyermek ezúttal is tanúja volt a történteknek, és félemében sikítozni kezdett. A sértett végül kiszabadította magát és az egyik lakóhoz menekült, ahonnan értesítették a rendőrséget.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő elkövetővel szemben börtönbüntetés kiszabását, a közügyek gyakorlásától, valamint bármely olyan foglalkozástól történő eltiltását indítványozta, melynek során kiskorú nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy kiskorúval egyéb hatalmi, befolyási viszonyba kerülne.